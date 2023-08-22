В следующие два года на Ставрополье поступят 350 новых автобусов и троллейбусов

На Ставрополье обновят автопарк Фото: Андрей АБРАМОВ

Ставропольский миндор заявил о покупке 350 новых автобусов и троллейбусов. Прежде всего свежий приобретенный транспорт направят в отдаленные села.

Что касается краевой столицы, то здесь для автопарков закупят еще 50 новых автобусов. Сделают это до конца 2023 года. Уже 2024 году регион получит для Ставрополя еще 50 автобусов среднего класса. Также в этот же год по городу проедутся 45 новых троллейбусов.

В ходе минувшей прямой линии губернатор Владимир Владимиров обозначил, что муниципальный транспорт на Ставрополье будут развивать по всем направлениям.