В аварии на федеральной трассе ставропольчанка потеряла правую руку

Фото: служба спасения МинВод
Водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением и зацепил тросовое ограждение. Из-за столкновения 47-летняя пассажирка потеряла правую руку.
На место прибыли спасатели. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу
— Спасатели села Нагуты отключили АКБ поврежденного автомобиля, а также оказали помощь бригаде СМП на месте происшествия, и обеспечивали безопасность движения на дороге. В результате ДТП у пассажирки произошла механическая ампутация правой руки, — сообщили в службе спасения «МинВод».