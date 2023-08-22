В аварии на федеральной трассе ставропольчанка потеряла правую руку

Фото: служба спасения МинВод

Водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением и зацепил тросовое ограждение. Из-за столкновения 47-летняя пассажирка потеряла правую руку.

На место прибыли спасатели. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу

— Спасатели села Нагуты отключили АКБ поврежденного автомобиля, а также оказали помощь бригаде СМП на месте происшествия, и обеспечивали безопасность движения на дороге. В результате ДТП у пассажирки произошла механическая ампутация правой руки, — сообщили в службе спасения «МинВод».