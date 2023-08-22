По 10 тысяч к началу учебного года выделили детям участников СВО в Карачаево-Черкесии

Рашид Темрезов. Фото: правительство КЧР

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил, что детям участников СВО в республике начислят по 10 тысяч к началу учебного года. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Выплаты получат детсадовцы, школьники и студенты колледжей и вузов. Эта сумма поможет облегчить родителям затраты на подготовку ребенка к учебе.

Тем самым глава региона расширяет уже действующие региональные и федеральные меры поддержки для семей участников СВО, которые были утверждены Президентом РФ Владимиром Путиным.

— Пусть наступающий новый учебный год будет для всех деток плодотворным и увлекательным! Очень важно поддерживать наших ребят, их близких и родных! — написал Темрезов.