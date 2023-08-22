За сутки пожарные потушили 45 ландшафтных возгораний на Ставрополье

Любое неосторожное обращение с огнем может привести к возгоранию Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ставропольском крае произошло 45 ландшафтных возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

Чаще всего пожары происходили в Кочубеевском и Грачевском округе. Также единичную термоточку заметили и в Ипатовском городском округе. Там зафиксировали горение стерни на площади 60 гектаров. Этот пожар спасателям удалось обуздать за три часа непрерывной работы.

От стихии пострадал и Георгиевский городской округ. Огонь ударил по горе Лысой. В ее районе загорелась сухая трава примерно на 1000 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось благодаря ранцевым огнетушителям и специальной хлопушке.

Спасатели рекомендуют относиться серьезно к лесным пожарам. Любое неосторожное обращение с огнем, брошенный окурок или спичка в траву могут привести к возгоранию.