Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 11:56

На Ставрополье вырос спрос на учителей и преподавателей

Жителям Ставрополья резко понадобились преподаватели
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
В крае зафиксировано около 130 вакансий

В крае зафиксировано около 130 вакансий

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье заметили резкий рост спроса на учителей и преподавателей. Это заметили эксперты hh.ru.

Оказалось, что на данный момент в крае зафиксировано около 130 вакансий для педагогов. По сравнению с июлем показатель вырос на 37%. При этом зарплатный диапазон достигает 55 тысяч рублей.

В числе востребованных находятся такие направления, как: преподаватели иностранных языков, учителя начальных классов и учителя-предметники. Значительная часть вакансий для преподавателей открыта дошкольными центрами. В этих учреждениях особенно ценятся творческих дисциплин.