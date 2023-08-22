На Ставрополье вырос спрос на учителей и преподавателей

В крае зафиксировано около 130 вакансий Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье заметили резкий рост спроса на учителей и преподавателей. Это заметили эксперты hh.ru.

Оказалось, что на данный момент в крае зафиксировано около 130 вакансий для педагогов. По сравнению с июлем показатель вырос на 37%. При этом зарплатный диапазон достигает 55 тысяч рублей.

В числе востребованных находятся такие направления, как: преподаватели иностранных языков, учителя начальных классов и учителя-предметники. Значительная часть вакансий для преподавателей открыта дошкольными центрами. В этих учреждениях особенно ценятся творческих дисциплин.