Жертвы нападения бездомных животных получат по 30 тысяч от администрации Предгорного округа

Жертвами укусов стали дети Фото: Иван МАКЕЕВ

На агрессию бездомных собак жаловались многие жители Ставропольского края. В крайних случаях ставропольцы получали укусы. Например, в Предгорном округе от этого пострадали 8 детей. Один из них имеет инвалидность.

После нападения подростки были госпитализированы в медучреждения, где им была оказана медицинская помощь.

Местный отдел прокуратуры принимал во внимание каждый случай. На основе них был составлен иск в адрес окружной администрации. Так, удалось добиться компенсации морального вреда в 30 тысяч рублей каждому.