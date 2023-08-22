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НовостиОбщество22 августа 2023 12:46

Жертвы нападения бездомных животных получат по 30 тысяч от администрации Предгорного округа

Укушенные собаками дети получат от администрации Предгорного округа 30 тысяч
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Жертвами укусов стали дети

Жертвами укусов стали дети

Фото: Иван МАКЕЕВ

На агрессию бездомных собак жаловались многие жители Ставропольского края. В крайних случаях ставропольцы получали укусы. Например, в Предгорном округе от этого пострадали 8 детей. Один из них имеет инвалидность.

После нападения подростки были госпитализированы в медучреждения, где им была оказана медицинская помощь.

Местный отдел прокуратуры принимал во внимание каждый случай. На основе них был составлен иск в адрес окружной администрации. Так, удалось добиться компенсации морального вреда в 30 тысяч рублей каждому.