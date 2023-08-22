Рост популярности инженерных специальностей зафиксирован в ставропольском вузе

Престиж инженерного образования растет. Фото: ncfu.ru

Приемная кампания 2023 года в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) отмечена ростом популярности инженерных специальностей. В то время как некоторые вузы в России столкнулись с проблемой недобора студентов на инженерные направления из-за сложностей с математикой и физикой, СКФУ испытывает противоположный тренд. Это является результатом национальной задачи развития инженерного образования в России, поддерживаемой Министерством науки и высшего образования.

Санкции, которые наложены на Россию, подчеркивают важность обеспечения независимости в технологической сфере и повышают престиж инженерного образования. Государство предоставляет меры поддержки для обучения по инженерным специальностям, что стимулирует интерес абитуриентов.

Санкции, которые наложены на Россию, подчеркивают важность обеспечения независимости в технологической сфере. Фото: ncfu.ru

– Одна из приоритетных для нас задач – подготовка высококвалифицированных кадров для реального сектора экономики и оборонно-промышленного комплекса. СКФУ выполняет координирующую функцию, связывающую все предприятия ОПК нашего макрорегиона и его учебные заведения. Промежуточные результаты приемной кампании этого года и рост количества заявлений на инженерные направления свидетельствует о растущей привлекательности нашего технического образования, – отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

СКФУ выполняет координирующую функцию, связывающую все предприятия ОПК макрорегиона и его учебные заведения. Фото: ncfu.ru

В целом приемную кампанию в СКФУ на бюджетные места можно считать успешной. Средний проходной балл составил 73,4, а максимальный конкурс достигал 24 человек на 1 бюджетное место. Это свидетельствует о растущей привлекательности технического образования в университете.