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НовостиПроисшествия22 августа 2023 13:55

Фермер на Ставрополье обманул знакомую на 6,5 миллиона и отправился в колонию

Ставропольский фермер получил 3 года колонии за мошенничество на 6,5 миллиона
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
38-летний фермер занимал у знакомой средства на развитие бизнеса

38-летний фермер занимал у знакомой средства на развитие бизнеса

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Ставрополя поплатился за в мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным уголовного дела, 38-летний фермер занимал у знакомой средства на развитие хозяйства, обещав сделать ее партнером по бизнесу. Прибыль они должны были делить 50 на 50. Через два года поняв, что денег ставропольчанке не видать, она написала заявление по факту мошенничества на 6,5 миллиона рублей.

В результате мужчину признали виновным и отправили в колонию общего режима на 3 года.