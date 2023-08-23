Жаркие дни и прохладные вечера пообещали ставропольцам синоптики

Высокие температуры сохранятся как минимум еще три дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара никак не хочет покидать жителей Ставрополья. По данным Гидрометцентра, высокие температуры сохранятся как минимум еще на три дня.

В среду, 23 августа, жители края прочувствуют, как днем воздух прогреется до +37 градусов. Синоптики отмечают переменную облачность, а также прогнозируют порывистый ветер до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до +20.

В четверг, 24 августа, солнце также будет временами скрыто тучами. Однако это не помешает разогреть Ставрополье до +33 градусов. Вечером похолодает до +18.

В пятницу, 25 августа, ставропольцы смогут еще раз насладиться солнечными ваннами. Температура в крае будет +32 градуса. Никаких осадков не предвидится.

Также в крае все еще сохраняется высокий уровень пожароопасности.