Первый офис Альфа-Банка открылся в Буденновске

Теперь жители Буденновска смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Альфа-Банк»

Современное отделение Альфа-Банка открылось в центре города на улице Октябрьская, 79 (пн-пт: 9-18, сб, вс - выходной). Офис удобно расположен в ТЦ «Центральный», рядом парковка, остановки общественного транспорта.

- Мы рады, что теперь жители Буденновска смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, – отметила Светлана Федина, региональный управляющий Альфа-Банком в Ставропольском крае. - Еще недавно нашим клиентам приходилось приезжать в офисы Пятигорска и Ставрополя, а теперь мы ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Традиционно для жителей города доступны самые популярные продукты - бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и кредитная карта на выгодных условиях.

Отделения открылось в непривычном для жителей формате: здесь создана комфортная и уютная обстановка для посетителей, нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе. Такой формат называется Phygital - сочетание высоких цифровых технологий и живое общение с людьми. Альфа-Банк в этом направлении стал первопроходцем. Новый формат офиса в банковской сфере показал свою эффективность, и теперь такие офисы открываются по всему Ставрополью.

- Я рада влиться в команду Альфа-Банка. Имея большой опыт в банковской сфере, я впервые по достоинству оценила формат фиджитал-офиса. Уверена наша команда современного офиса профессионально решит различные финансовые вопросы, и будет продолжать укреплять связи с нашими клиентами, используя передовые технологии Альфа-Банка, - рассказала руководитель офиса Наталья Артамонова.

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