В Кизляре поблагодарили возвращающего ценные вещи продавца привокзального магазина

Мужчина часто находит «потеряшки» и разными путями разыскивает хозяина. Фото: соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

Жители Дагестана благодарят владельца привокзального магазина за возвращение ценных вещей, оставленных на перроне. Мужчина часто находит «потеряшки» и разными путями разыскивает хозяина.

— Я хочу поблагодарить человека, нашего земляка. Моя сестра ехала поездом к нам, в Махачкалу. В Кизляре она зашла в магазин на вокзале. И как оказалось, оставила там свой телефон. Не самый дорогой, но и не дешевый, — передает историю пресс-служба МВД республики. — Муж позвонил ей утром и так узнал, что она оставила его в магазине и что хозяин магазина хотел бы его вернуть. Мы связались с этим человеком, и он через другой поезд передал наш телефон. Мы очень благодарны этому человеку!

Оказалось, что отзывчивого и неравнодушного мужчину зовут Шахбан. Через его руки прошли разные телефоны, документы и другие ценные вещи.

Жители Кизляра разыскали мужчину, чтобы поговорить с ним и узнать его историю. Ввиду скромности мужчина не стал говорить свою фамилию. Улыбнувшись Шахбан сказал землякам, что ничего особенного в своем поступке не видит.