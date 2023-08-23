В Северной Осетии отмечен рост туристического потока на 10%

Северная Осетия остается одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма. Фото: megafon.ru

Северная Осетия остается одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма. В 2023 году число гостей республики выросло на 10 % в сравнении с прошлым годом. В МегаФоне проанализировали обезличенные данные пользователей и выяснили, какие локации наиболее популярны, и откуда чаще приезжают в регион. С января по июль этого года Северную Осетию посетили жители 74 субъектов страны. По-прежнему активнее всего на Кавказ едут москвичи и жители Московской области – на их долю приходится треть туристического потока республики. На втором месте ставропольцы с результатом 11 %, третью строчку поделили гости из Краснодарского края и Ленинградской области - по 7 % на каждую территорию. Почти половина всех приехавших наслаждалась красивыми пейзажами в горной части республики. Примерно каждый четвертый оценил старинную архитектуру и национальную кухню во Владикавказе. А каждый пятый посетил международный аэропорт Владикавказ. - Туристические места всегда находятся в приоритете в части развития инфраструктуры мобильной связи. С начала года мы обеспечили покрытие во многих популярных у путешественников локациях: от крупнейших транспортных артерий до небольших горных селений. Например, современная связь впервые появилась в селах Асхарисар, Горный Карца, Гусара. Существенно улучшилось покрытие в ущелье Цей, в районе водопадов Три сестры и Кольцо, возле арт-объекта «Танец с кинжалами», в каменном городе Галиат, - комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии. С начала лета гости республики проговорили по телефону 3 млн минут - это около 6 лет непрерывного разговора. А также они прокачали порядка 200 тысяч ГБ интернет-трафика. Такого объема достаточно, чтобы отправить в мессенджеры и социальные сети 60 млн фото горных пейзажей. Самыми активными в сети оказались гости с Камчатки, из Якутии и Ивановской области - каждый из них использовал около 1 ГБ мобильного интернета во время поездки по Северной Осетии.