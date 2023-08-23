Платежная дисциплина потребителей электроэнергии Северной Осетии в июле улучшилась на 13,7 %

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В филиале «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» подвели итоги энергосбытовой деятельности в июле и за семь месяцев 2023 года. Уровень платежей всех групп потребителей, включая оплату для компенсации потерь электроэнергии, в минувшем месяце достиг отметки 97,9 % . Это на 13,7 процентных пункта превышает аналогичный показатель июля 2022 года.

Существенная положительная динамика по сравнению с прошлым годом зафиксирована при работе с непромышленными предприятиями (рост платежей на 4,7 %), населением республики (8,9 %), федеральными бюджетными организациями (4,2 %).

Из-за крупных платежей, поступивших в июле от двух крупных коммунальных предприятий г. Владикавказа, суммарный уровень оплат категории ЖКХ составил 111 %. Тем не менее, общая ситуация с долгами потребителей обозначенной группы остается критической. По состоянию на 1 августа 2023 года дебиторская задолженность ЖКХ-структур республики превышает 2 млрд рублей.

Из районных подразделений филиала «Севкавказэнерго» высокую эффективность в минувшем месяце показали Владикавказское, Ирафское, Архонское и Алагирское энергосбытовые отделения, обеспечившие платежи обслуживаемых потребителей на уровне 100 % и выше.