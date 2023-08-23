За три дня из-за неосторожности людей в Дагестане произошел 61 пожар

Случилось это несмотря на профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за неосторожного обращения с огнем в Дагестане случилось 61 одно возгорание. Спасатели зарегистрировали 49 возгораний сухой травы и 12 случаев горения бытовых отходов. Это случилось несмотря на профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками МЧС.

Сейчас в целях избежания травматизма и снижения количества пожаров в некоторых районах Дагестана введен особый противопожарный режим. Это значит, что разведения костров, сжигание мусора и сухой травы полностью запрещены.

— Хотелось бы еще раз обратиться к жителям республики, чтобы они при сжигании травы и мусора на своих участках задумались о последствиях – огонь может ветром превратиться в стихию, которая может создать угрозу жизни людей, дачным массивам и лесному фонду, — обозначили в МЧС.

Спасатели также напомнили о многотысячных штрафах, которые полагаются за нарушение правил. Например, с гражданина могут потребовать от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица должны будут отдать от 20 до 30 тысяч рублей, а юрлица от 30 до 40 тысяч рублей.