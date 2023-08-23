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НовостиОбщество23 августа 2023 8:31

На день рождения Чебурашки в Кисловодск приедет артист, сыгравший Гену

Народный артист Сергей Гармаш приедет на День рождения Чебурашки в Кисловодск
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: кадр из фильма «Чебурашка»

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»

Кисловодск планирует посетить народный артист России, исполнивший роль Гены в самом кассовом фильме «Чебурашка», Сергей Гармаш. Актер приедет поздравить жителей Ставрополья и гостей курорта с 57 днем рождения Чебурашки.

Увидеть народного любимца можно будет 27 августа. Он вместе с другими участниками шоколадного фестиваля окунется в атмосферу кино. Для этого напротив Колоннады воспроизведут копию той самой ракеты, в которой взлетел Чебурашка. Инсталляция будет создана, в качестве фотозоны.