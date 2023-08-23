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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:59

Отбывающий наказание насильник вступил в ряды террористов и увеличил себе срок

УФСБ России по Ставрополью пресекли террористическую деятельность рецидивиста
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: УФСБ по СК

Фото: УФСБ по СК

Приговоренный к 15 годам в заключении за насилие и распространение порнографии вступил в запрещенную в России организацию «Исламское государство»*. Мужчина планировал совершить террористический акт от имени движения. Но его действия успели перехватить сотрудники УФСБ России по Ставрополью.

К уже имеющемуся наказанию мужчине суд добавили еще 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу еще не вступил.

«Исламское государство»* – террористическая организация, запрещенная на территории РФ