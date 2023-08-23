На Ставрополье пристав получил 1,5 млн взятки под предлогом погашения долгов

Уголовное дело отправилось в суд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье перед судом за 33 преступления ответит бывший судебный пристав. В ее копилке есть получение взятки, мошенничество, служебный подлог, а также злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Занималась незаконной деятельностью ставропольчанка с 2017 года по 2020-й. Есть еще один эпизод, датированный летом 2022 года. За это время от 12 должников под разными предлогами она получила 1 миллион 650 тысяч рублей на погашение долгов. В исполнительные производства девушка вносила ложные сведения о погашении задолженностей или о невозможности установления местонахождения должника. Деньги присваивала себе.

Удалось ее поймать ставропольским правоохранителям. Сейчас следователи собрали все улики, наложили арест на ее имущество, а также опросили 18 свидетелей. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.