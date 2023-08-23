«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме оборудование на 42 подстанциях в КЧР

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) за семь месяцев текущего года провели капитальный и текущий ремонт оборудования на 42 подстанциях 110/35 кВ. Работы выполнены на питающих центрах, обеспечивающих электроэнергией около 300 тысяч жителей и несколько десятков социально значимых учреждений в городах и районах Карачаево-Черкесии.

Так, специалисты Черкесской группы подстанций провели ремонт силовых трансформаторов и другого оборудования на подстанциях «Ильичевская», «Заречная», «Северная» и «Южная», от которых электроэнергию получают потребители республиканской столицы, а также часть Абазинского и Прикубанского районов.

Энергетики Карачаевской и Зеленчукской групп подстанций подготовили к зимнему пику нагрузки на сети основные питающие центры, обеспечивающие электроэнергией известные горнолыжные курорты Теберда, Домбай и Архыз.

Всего специалистам филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» предстоит подготовить к ОЗП основное и вспомогательное оборудование на 63 подстанциях 110/35 кВ. Это позволит успешно пройти зимний максимум нагрузки на сети и обеспечить бесперебойное электроснабжение всех потребителей Карачаево-Черкесии.