Наталья Ивановна скончалась, не дожив всего несколько недель до 100-летия Фото: СОЦСЕТИ

В день 80-летия Курской битвы в Ессентуках скончалась ветеран сражения Наталья Донскова. Ей оставалось лишь несколько недель до столетия.

Наталья Ивановна родилась в 1923 году. На фронт Великой Отечественной войны ушла за месяц до 18-летия. В рядах Красной Армии она дошла до Берлина в качестве старшины медицинской службы.

В годы войны Наталья Донскова получила семь ранений, и к старости проблемы со здоровьем дали о себе знать — она полностью ослепла на один глаз.

— Вечная память ветерану. Горжусь, что был знаком с Натальей Ивановной лично. Ессентуки скорбят, — прокомментировал печальную новость глава курортного города Александр Некристов.

В конце 2020 года о Наталье Ивановне узнала вся страна, когда на «Елке желаний» к Новому году она загадала разговор с президентом Владимиром Путиным. Мечта ветерана исполнилась — глава государства поручил ФСБ найти номер пенсионерки и созвонился с ней.