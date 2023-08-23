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НовостиПроисшествия23 августа 2023 11:31

Многодетная семья погибла в ДТП в Ростовской области

Погибшая в аварии в Ростовской области семья ехала за покупками к школе
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Правоохранители выясняют детали страшной аварии

Правоохранители выясняют детали страшной аварии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страшное ДТП 21 августа в Ростовской области унесло жизни восьмерых человек. Погибли молодая пара и семья с четырьмя детьми.

По данным ГИБДД, виновником аварии стал 23-летний водитель «Лады Приоры». Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковушкой, в которой ехали супруги с детьми.

«КП-Ростов» узнала подробности о погибшей семье. Как рассказали журналистам соседи, мать не работала и занималась детьми. Супругов знали как ответственных и любящих родителей.

Дети, по словам знакомых и соседей, были веселыми и жизнерадостными.

- Ходили на дополнительные занятия, хорошо учились. Это была счастливая семья, - рассказали корреспондентам в школе.

Во второй машине погибли водитель и его возлюбленная. Пара готовилась к свадьбе и планировала счастливое совместное будущее.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту аварии.