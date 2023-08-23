Энергетики «Дагэнерго» контролируют надежность работы оборудования узловой подстанции Избербаша

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Филиал "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" держит на особом контроле состояние энергообъектов, которые в разгар туристического сезона обеспечивают электроснабжение жителей Дагестана и курортных территорий региона.

Подстанция 110 кВ "Изберг-Северная" - узловой центр питания города Избербаш. Объект, введенный в работу в 1978 году, обеспечивает электроснабжение порядка 40 тысяч жителей Избербаша и части объектов туристического кластера, расположенного на побережье Каспийского моря.

С июня 2022 года по август 2023 года на электросетевом оборудовании подстанции "Изберг-Северная" проведен комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. В том числе ремонт силового трансформатора, коммутационных аппаратов, замена измерительных трансформаторов, техобслуживание оборудования с доливкой масла и покраской элементов, восстановительные работы на вторичном оборудовании.

В настоящее время специалисты проводят плановые мероприятия на объекте, чтобы минимизировать риски возникновения технологических нарушений в работе подстанции и продолжительных массовых перерывов электроснабжения потребителей.