Обманувшая ставропольцев на 32 миллиона семейная пара ответит перед судом

В отношении них уже возбуждалось уголовное дело о совершении 222 аналогичных преступлений Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение семейной паре, обманувшей 22 ставропольца, обещаниями строительства многоквартирного дома. За свои деяния преступники ответят в суде.

Начали бизнес ставропольцы в 2012 году. Организовав свое ООО«Крован-КМВ», стали продавать идею, а именно мечты о постройке многоквартирных домов в Пятигорске и Ессентуках. Так, на протяжении четырех лет без государственной регистрации договоров долевого участия им удалось обмануть 22 человека. В их бизнес вложили более 32 млн рублей.

В процессе следствия и первого суда у них арестовали имущества на 60 млн рублей. К слову, ранее, в отношении них уже возбуждалось уголовное дело о совершении 222 аналогичных преступлений. Оно также направлено в суд.