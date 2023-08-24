Журналисток из Ставрополя обвинили в вымогательстве 1,7 млн шантажом

Трое девушек могли работать в издании «Кавказпост» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье полиция продолжает расследовать уголовное дело о вымогательстве сотрудниками СМИ. Как сообщил «Комсомолке» источник из правоохранительных органов, трое девушек могли работать в издании «Кавказпост».

В деле на данный момент два эпизода. Следствие считает, девушки требовали деньги за нераспространение личных данных от руководителя коммерческой организации. В первом случае они вымогали 1,7 миллиона рублей, а во втором 50 тысяч. Их деятельность удалось раскрыть региональным сотрудниками УФСБ.

Сейчас одной из журналисток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двум ее коллегам — вынесен запрет на определенные действия.