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НовостиПроисшествия24 августа 2023 6:32

Журналисток из Ставрополя обвинили в вымогательстве 1,7 млн шантажом

Три журналистки из Ставрополя будут отвечать за вымогательство 1,7 млн рублей
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Трое девушек могли работать в издании «Кавказпост»

Трое девушек могли работать в издании «Кавказпост»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье полиция продолжает расследовать уголовное дело о вымогательстве сотрудниками СМИ. Как сообщил «Комсомолке» источник из правоохранительных органов, трое девушек могли работать в издании «Кавказпост».

В деле на данный момент два эпизода. Следствие считает, девушки требовали деньги за нераспространение личных данных от руководителя коммерческой организации. В первом случае они вымогали 1,7 миллиона рублей, а во втором 50 тысяч. Их деятельность удалось раскрыть региональным сотрудниками УФСБ.

Сейчас одной из журналисток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двум ее коллегам — вынесен запрет на определенные действия.