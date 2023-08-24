Траты на подгузники и технику для детей-инвалидов компенсируют в Ставрополе

Рассказываем, как можно получить выплаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Материальное положение семей, воспитывающих детей-инвалидов, решили поддержать дополнительными ежемесячными выплатами. Например, в рамках индивидуальной программы реабилитации можно получить пособие на покупку подгузников в размере 1124 рублей. Также можно получить средства на технику. В этом случае каждый месяц будет приходит от 6749 до 22497 рублей.

Помимо этого, на каждого ребенка-инвалида предусмотрена ежемесячная выплата 562 рублей. На детей в возрасте 5–18 лет есть пособие на проезд в размере 134 рублей.

Порядка тысячи рублей могут выплачивать детям без инвалидности, но больным сахарным диабетом.

Подать документы для получения выплат можно в комитете труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя или через госуслуги.