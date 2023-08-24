На сбившего трех подростков на трассе под Пятигорском водителя завели дело

Фото: ГИБДД по СК

В отношении 33-летнего жителя Петровского округа, сбившего троих несовершеннолетних велосипедистов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Его подозревают в «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц». Согласно санкциям статьи, ему грозит лишение свободы до 5 лет.

— В настоящее время гражданину уже предъявлено обвинение. Свою вину он признал полностью, — отметили в полиции Ставрополья

Ход расследования дела контролирует прокуратура края.

Напомним, трагедия произошла 23 августа на 3 километре трассы «Обход города Пятигорска». Выяснилось, что водитель грузовой «ГАЗели», не выдержав дистанцию, въехал в юных спортсменов. Велосипеды детей превратились в груду метала. От полученных травм никто выжить не смог.

Как пояснил «Космосолке» министр спорта Борис Семеняк, дети ехали с соревнований домой. Однако их тренер почему-то двигался в начале колонны на машине.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Поехали своим ходом с соревнований: почему погибли дети-велоспортсмены на трассе Ставрополья

Погибшие под Пятигорском трое детей ехали с соревнований по горному велоспорту (Подробнее)