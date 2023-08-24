Завершены съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ». Фото: wink.ru

Видеосервисы Wink и more.tv объявили о завершении съемок восьмисерийного психологической драмы «Дело Германа» (18+) с Александром Яценко («Фишер», «Праведник»), Юлией Снигирь («Великая», «Казнь») и Михаилом Тройником («‎Библиотекарь», «‎Вызов»‎)‎ в главных ролях. Сериал пополнит линейки Wink originals и more originals. Премьера проекта состоится в 2023 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ».

Сериал пополнит линейки Wink originals и more originals. Фото: wink.ru

Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

- У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр «Дела Германа» синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое, - сказала Софья Райзман, режиссер проекта.

Премьера проекта состоится в 2023 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. Фото: wink.ru

Продюсеры сериала - Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру.

Реклама, https://rt.ru/

LjN8JyKYP