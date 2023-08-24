На Ставрополье увеличилась доля женщин среди ипотечных заемщиков ИЖС

Общее количество оформленных кредитов на индивидуальное жилищное строительство увеличивается Фото: Shutterstock

Жительницы Ставропольского края стали чаще оформлять ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. За год их доля среди заемщиков выросла на 8%. К таким выводам пришли аналитики Сбера.

Согласно статистике, в первые 7 месяцев 2022 года каждую третью ипотеку на ИЖС в регионе брала женщина. В 2023 году данный показатель вырос с 34,3% до 42,7%. При этом увеличилось и общее количество оформленных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

Эксперты Сбера проанализировали, кто берет ипотеку на ИЖС. Фото: sberbank.ru

- Спрос ипотеки на ИЖС продолжает стабильно расти на фоне действия льготных программ кредитования, законодательных реформ и индексации маткапитала. В 2023 году Сбер выдал кредитов на строительство частных домов на Ставрополье более чем на 2,4 млрд рублей, - отметил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов. - Кроме роста доли женщин в общем числе заемщиков, мы отмечаем еще один тренд - ипотеку на ИЖС стали чаще брать люди в возрасте от 18 до 25 лет. Лидерами же по количеству оформленных сделок последние несколько лет являются мужчины в возрасте 31-35 лет.