Глава Ставрополья потребовал проверить на адекватность сотрудников спортшкол

Трагедия произошла под Пятигорском. Фото: УГИБДД по СК

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров потребовал проверить все спортивные школы региона. Такое распоряжение он дал 24 августа 2023 года во время рабочего совещания с главами округов, а также представителями министерств образования, соцзащиты и спорта, посвященное страшной трагедии под Пятигорском - там накануне погибли трое детей-велосипедистов.

Ребятам было 11, 12 и 13 лет. Они возвращались с краевых соревнований, когда в них врезалась грузовая «Газель».

- Уважаемые главы, заходите в школы, смотрите, как у нас сегодня дети спортом занимаются и насколько люди, ответственные за них, адекватно воспринимают существующие на сегодняшний день правила перевозки и передвижения ребят на любые мероприятия, - подчеркнул Владимиров. - И нужно понять, где мы не научили нашего тренера перевозить детей.

Она, кстати, уже задержана. Педагог спортивной школы №4 Пятигорска должна была следить за своими подопечными, но в нарушение правил безопасности, решила поехать на машине впереди колонны.

Также в ходе совещания губернатор СК поручил оказать семьям погибших школьников все необходимую помощь, в том числе в организации траурных мероприятий.