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НовостиПроисшествия24 августа 2023 12:41

Пенсионер из Лермонтова зарезал сына и знакомого из-за нежелания покинуть дом

Теперь ставрополец будет отвечать за двойное убийство перед судом
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Мужчина нанес пять ударов ножом своим обидчикам

Мужчина нанес пять ударов ножом своим обидчикам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Лермонтова расправился с сыном и его приятелем из-за нежелания последних покидать квартиру. Мужчина нанес пять ударов ножом своим обидчикам.

Конфликт случился 15 декабря прошлого года. Товарищи поздно вечером на кухне распивали крепкие напитки. Однако в комнату зашел недовольный шумом 68-летний отец. Слово за слово и мужчина схватился за нож.

Теперь его обвиняют в двойном убийстве. Погорячившийся отец уже находится в СИЗО, где дожидается суда. А следственные органы уже завершили расследование, собрали доказательную базу и приготовили документы для суда.