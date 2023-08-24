Пенсионер из Лермонтова зарезал сына и знакомого из-за нежелания покинуть дом

Мужчина нанес пять ударов ножом своим обидчикам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Лермонтова расправился с сыном и его приятелем из-за нежелания последних покидать квартиру. Мужчина нанес пять ударов ножом своим обидчикам.

Конфликт случился 15 декабря прошлого года. Товарищи поздно вечером на кухне распивали крепкие напитки. Однако в комнату зашел недовольный шумом 68-летний отец. Слово за слово и мужчина схватился за нож.

Теперь его обвиняют в двойном убийстве. Погорячившийся отец уже находится в СИЗО, где дожидается суда. А следственные органы уже завершили расследование, собрали доказательную базу и приготовили документы для суда.