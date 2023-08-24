Почти 50% трамваев заменят в ближайшие два года в Пятигорске

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Главам минтранса Евгений Штепа на совещании с губернатором Владимиром Владимировым рассказал о дорожных планах на ближайшие два года. Согласно амбициозным задумкам министра, за два года в Пятигорске обновят почти 50% трамваев. Также, чтобы привести в пригодное состояние трамвайную сеть города, реконструируют контактные сети.

Помимо трамваев в регионе начнут обновлять и автобусы. На эти цели выделено порядка 1 млрд рублей. Средства пойдут на закупку 204 автобусов. По плану 160 из них будут малого класса. Их используют для маршрутов в села. Это поможет возродить 52 утраченных маршрута.

Еще средства пойдут на закупку автобусов среднего класса для краевой столицы. Правительством РФ одобрены заявки региона на получение еще 50 автобусов большой вместимости для пополнения автопарка Ставрополя в 2023 году. Уже в 2024 году еще планируется выпустить 50 автобусов среднего класса и троллейбусов с возможностью автономного хода для краевой столицы.