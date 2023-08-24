Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 14:08

Почти 50% трамваев заменят в ближайшие два года в Пятигорске

С 2024 года планируется начать реконструкцию контактной сети в курортном городе
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: информ политика

Фото: информ политика

Главам минтранса Евгений Штепа на совещании с губернатором Владимиром Владимировым рассказал о дорожных планах на ближайшие два года. Согласно амбициозным задумкам министра, за два года в Пятигорске обновят почти 50% трамваев. Также, чтобы привести в пригодное состояние трамвайную сеть города, реконструируют контактные сети.

Помимо трамваев в регионе начнут обновлять и автобусы. На эти цели выделено порядка 1 млрд рублей. Средства пойдут на закупку 204 автобусов. По плану 160 из них будут малого класса. Их используют для маршрутов в села. Это поможет возродить 52 утраченных маршрута.

Еще средства пойдут на закупку автобусов среднего класса для краевой столицы. Правительством РФ одобрены заявки региона на получение еще 50 автобусов большой вместимости для пополнения автопарка Ставрополя в 2023 году. Уже в 2024 году еще планируется выпустить 50 автобусов среднего класса и троллейбусов с возможностью автономного хода для краевой столицы.