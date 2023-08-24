Энергетики «Дагэнерго» повышают надёжность электроснабжения Хасавюрта и Хасавюртовского района

Надежность электроснабжения находится на контроле энергетиков. Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» проводят комплекс технических мероприятий на подстанции 110 кВ «Ярык-Су». Этот энергообъект обеспечивает электроэнергией почти 100 тысяч жителей микрорайонов Олимпийский, Юбилейный, Аркабаш в Хасавюрте, а также поселков Ветеранов, Новый, Южный, Центральная усадьба, Свободы, Мичурина и села Карланюрт Хасавюртовского района.

С августа 2022-го по август 2023 года энергетики провели на электросетевом оборудовании подстанции существенный объем ремонтных и профилактических мероприятий, в том числе заменили кабеля и изоляторы, а также провели капительный ремонт выключателя. Энергетики также установили на энергообъекте современные отечественные реле защит и автоматики, выполнили техобслуживание оборудования с доливкой масла.

Хасавюрт и Хасавюртовский район - густонаселенные зоны Дагестана, где активно развивается предпринимательство. Поэтому надежность электроснабжения указанных территорий на контроле энергетиков.