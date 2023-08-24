Первое сентября на «отлично»: РСХБ помогает родителям собрать детей в школу

РСХБ помогает родителям собрать детей в школу. Фото: rshb.ru

Вторая половина августа ассоциируется у родителей школьников с подготовкой к новому учебному году, ведь нужно успеть приобрести большое количество необходимых для комфортной учебы товаров – от канцелярских принадлежностей до одежды на каждый сезон. Крупные ритейлеры, онлайн-маркетплейсы и магазины канцтоваров делают тематические выкладки и запускают специальные акции, направленные на то, чтобы сделать процесс подготовки к школе максимально эффективным и комфортным.

Россельхозбанк не стал исключением и следует общему тренду. Банк запустил предложения, позволяющие родителям с любым доходом подготовить ребенка к учебному году.

Потребительский кредит на сумму до 5 млн рублей и сроком до 5 лет можно оформить по ставке от 3,9% годовых. К любому кредиту в подарок предоставляется детская карта и дебетовая карта с повышенным кэшбеком за школьные покупки. Для семей по кредиту предусмотрена дополнительная скидка к процентным ставкам до 1,6 п.п.

Повышенный кэшбек можно получить за школьные покупки, совершенные в период с 18 августа по 18 сентября 2023 года на общую сумму от 15 тыс. рублей. Предложение доступно для держателей дебетовой карты «СВОЯ», оформивших карту в указанный период, а также для зарплатных клиентов РСХБ.

Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту РСХБ или имеющих подтвержденную запись на Госуслугах, достаточно иметь при себе только паспорт. Оформить заявку на кредит в рамках «Семейного предложения» можно во всех отделениях банка.

«В преддверии нового учебного года многие родители стараются эффективно спланировать семейный бюджет, чтобы максимально подготовить ребёнка к школе, поэтому мы разработали выгодные спецпредложения, которые позволят рассчитать будущие выплаты и учесть их при планировании, а также получить выгоду при получении повышенного кешбэка баллами «Урожай». На них в будущем можно приобрести недостающие школьные принадлежности из каталога программы, – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

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