До 70 направлений планируют увеличить маршрутную сеть аэропортов Ставрополья

Маршрутная сеть аэропортов края выросла с 30 до 49 направлений Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшее совещание губернатора Владимира Владимирова и министра транспорта Евгения Штепы было насыщенным на инфоповоды. В ходе встречи главы обсудили не только состояние дорог и замену автобусов, но и авиасообщения.

Оказалось, что за последние три года маршрутная сеть аэропортов края выросла с 30 до 49 направлений. Из них 14 поддерживаются для обеспечения стабильного пассажиропотока.

Однако развитие не стоит на месте. Губернатор поставил перед министерством новую задачу — за три года увеличить авиасообщение до 70 направлений. Теперь Евгений Штепа будет придумывать новые маршрутные пути для путешествия жителей региона.

Не менее важный пункт отметил министр, за 7 месяцев 2023 года через железнодорожный порт прошло 3,5 млн пассажиров. Это новый рекорд для региона.