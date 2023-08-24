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НовостиОбщество24 августа 2023 14:36

До 70 направлений планируют увеличить маршрутную сеть аэропортов Ставрополья

Сейчас в регионе их всего 49
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Маршрутная сеть аэропортов края выросла с 30 до 49 направлений

Маршрутная сеть аэропортов края выросла с 30 до 49 направлений

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшее совещание губернатора Владимира Владимирова и министра транспорта Евгения Штепы было насыщенным на инфоповоды. В ходе встречи главы обсудили не только состояние дорог и замену автобусов, но и авиасообщения.

Оказалось, что за последние три года маршрутная сеть аэропортов края выросла с 30 до 49 направлений. Из них 14 поддерживаются для обеспечения стабильного пассажиропотока.

Однако развитие не стоит на месте. Губернатор поставил перед министерством новую задачу — за три года увеличить авиасообщение до 70 направлений. Теперь Евгений Штепа будет придумывать новые маршрутные пути для путешествия жителей региона.

Не менее важный пункт отметил министр, за 7 месяцев 2023 года через железнодорожный порт прошло 3,5 млн пассажиров. Это новый рекорд для региона.