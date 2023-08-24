Энергия – для новой школы в Буденновском округе Ставрополья

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» обеспечили необходимую инфраструктуру для электрификации новой школы в селе Прасковея Буденновского округа Ставропольского края. На реализацию данного проекта компания направила порядка 5 млн рублей.

«Социально значимому объекту обеспечена максимальная мощность в объеме 360 кВт и вторая категория надежности, которая предусматривает питание от двух независимых источников электроснабжения c системой взаимного и независимого автоматического резервирования», – пояснил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Новое образовательное учреждение в селе Прасковея построено благодаря национальному проекту «Образование». Школа рассчитана на 696 мест и обеспечена необходимыми условиями для качественного и комфортного учебного процесса: спортивными залами, плавательным бассейном, спальными комнатами для учеников младших классов.