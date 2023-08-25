Солнце и легкий ветерок спрогнозировали ставропольские синоптики на выходные

Ставропольцы смогут принимать солнечные ванны Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по прогнозу погоды на эту пятницу и выходные жители Ставрополья, смогут насладиться солнечными ваннами в последние дни лета. Августовский зной будет разбавлять легкий ветерок.

В пятницу, 25 августа, столбики термометров покажут +31 градус. Никаких осадков пока не предвидится. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Вечером может похолодать до +17.

На следующий день ожидается аналогичная температура. На небе не должно быть ни тучки.

Что касается воскресения, то здесь над головами ставропольцев также будет чистое голубое небо и солнце, которое разогреет воздух до +30 градусов. Ветер ожидается восточный 5-10 метров в секунду.