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НовостиОбщество25 августа 2023 6:07

Солнце и легкий ветерок спрогнозировали ставропольские синоптики на выходные

Ставропольский Гидрометцентр опубликовал погоду на ближайшие три дня
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Ставропольцы смогут принимать солнечные ванны

Ставропольцы смогут принимать солнечные ванны

Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по прогнозу погоды на эту пятницу и выходные жители Ставрополья, смогут насладиться солнечными ваннами в последние дни лета. Августовский зной будет разбавлять легкий ветерок.

В пятницу, 25 августа, столбики термометров покажут +31 градус. Никаких осадков пока не предвидится. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Вечером может похолодать до +17.

На следующий день ожидается аналогичная температура. На небе не должно быть ни тучки.

Что касается воскресения, то здесь над головами ставропольцев также будет чистое голубое небо и солнце, которое разогреет воздух до +30 градусов. Ветер ожидается восточный 5-10 метров в секунду.