Участники СВО и их семьи могут заниматься спортом в Кисловодске бесплатно

Фото: Евгений Моисеев Фото: Иветта АВРААМОВА

Участникам СВО и членам их семьи разрешили заниматься спортом в Кисловодске бесплатно. Горожане могут приходить и заниматься физкультурой в оздоровительном комплексе курортного городка.

Помимо этого, можно будет записать ребенка в спортивные секции. Это тоже будет бесплатно. Однако с собой нужно иметь удостоверение, справку или выписку из приказа.

Также в Кисловодске существуют и другие меры поддержки семей участников СВО. Например, транспортные льготы, выплаты на каждого ребенка, а также бесплатное горячее питание в школах.