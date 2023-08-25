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НовостиОбщество25 августа 2023 7:27

Участники СВО и их семьи могут заниматься спортом в Кисловодске бесплатно

Они могут пользоваться физкультурно-оздоровительным комплексом города-курорта
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: Евгений Моисеев

Фото: Евгений Моисеев

Фото: Иветта АВРААМОВА

Участникам СВО и членам их семьи разрешили заниматься спортом в Кисловодске бесплатно. Горожане могут приходить и заниматься физкультурой в оздоровительном комплексе курортного городка.

Помимо этого, можно будет записать ребенка в спортивные секции. Это тоже будет бесплатно. Однако с собой нужно иметь удостоверение, справку или выписку из приказа.

Также в Кисловодске существуют и другие меры поддержки семей участников СВО. Например, транспортные льготы, выплаты на каждого ребенка, а также бесплатное горячее питание в школах.