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НовостиОбщество25 августа 2023 9:25

Сбившего насмерть трех подростков под Пятигорском водителя отправили в СИЗО

В заключении он проведет два месяца
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: ГИБДД по СК

Фото: ГИБДД по СК

Ленинский районный суд избрал меру пресечения для водителя, сбившего насмерть трех детей-велосипедистов. Ему вменяют «нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть». Виновный в аварии проведет два месяца в СИЗО.

Напомним, что 23 августа 33-летний ставрополец нарушил правила ПДД и въехал в детей 11-13 лет, которые в это время двигались по оживленной трассе вслед за тренером.

К слову, задержали не только его, но и тренершу юных спортсменов. Ее обвиняют в том, что нарушила правила безопасности детей. Женщина также сейчас дожидается избрания меры пресечения.