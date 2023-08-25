В Георгиевске загорелся большой ангар с макулатурой

Фото: Андрей Зайцев

В Георгиевском округе 25 августа произошел пожар в ангаре с макулатурой на площади 800м2. Спасатели уже присвоили ему второй ранг опасности.

— На улице Октябрьской зафиксировано возгорание складских помещений. Борьбу с огнем ведут несколько пожарных расчетов. Угрозы распространения пожара нет. Ситуацию держим под контролем, — уточнил информацию глава округа Андрей Зайцев.

По предварительной информации в пожаре никто не пострадал. Тушением огня сейчас занимаются 75 человек. К делу подключили 25 единиц техники.