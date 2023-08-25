«Россети Северный Кавказ» за 7 месяцев направили 78 млн на ремонт и техобслуживание энергообъектов КЧР

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузки на сети за семь месяцев текущего года выполнили ремонт и техобслуживание энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на сумму 78,4 млн рублей.

За отчетный период выполнен капитальный и текущий ремонт около 82 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, заменено свыше 760 изоляторов, почти 250 опор ЛЭП, около 30 км провода. Смонтировано почти 20 км надежного самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной надежностью и безопасностью, а также практически исключает возможность хищения электроэнергии.

Существенный объём работ выполнен на питающих центрах, где оборудование готовят к прохождению пика нагрузки на сети. В частности, проведен ремонт 57 силовых трансформаторов, 43 выключателей, отделителей и короткозамыкателей, приведено в нормативное состояние оборудование на 48 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.

От древесно-кустарниковой растительности за отчетный период расчищено более 30 га в охранных зонах ЛЭП.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются во всех районах республики. Работы по подготовке энергообъектов к прохождению осенне-зимнего периода планируется завершить до наступления холодов.

В общей сложности в 2023 году на выполнение мероприятий ремонтной программы для подготовки филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» к осенне – зимнему периоду «Россети Северный Кавказ» выделят 199 млн рублей, что на 7 % больше, чем в 2022 году.