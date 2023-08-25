Крупнейшее предприятие ЖКХ Осетии погасило треть долга за потребленное электричество

Фото: «Россети Северный Кавказ»

ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» («РПВВ») Северной Осетии взяло на себя обязательство полностью рассчитаться с «Россети Северный Кавказ» за потребленную электроэнергию. Срок исполнения – не позднее 15 сентября текущего года.

Сумма дебиторской задолженности «РПВВ» перед гарантирующим поставщиком (в Северной Осетии – филиал «Севкавказэнерго») по состоянию на 1 августа 2023 года превышает 113 млн рублей. В минувшем месяце предприятие произвело самый крупный платеж с момента заключения договора энергоснабжения - 59,6 млн рублей.

Оплата совершена за счет средств федеральной субсидии, выделяемой «РПВВ» в качестве компенсации недополученных доходов, возникающих из-за установления льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения.

По аналогичной схеме планируется погасить имеющуюся задолженность в полном объеме. Это позволит перейти организации на авансовый метод расчетов за потребленную электроэнергию, как того требует действующее законодательство.

Напомним, что «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» является крупнейшим коммунальным предприятием Северной Осетии. Организация заключила договор энергоснабжения с «Россети Северный Кавказ» 1 февраля 2023 года и за короткий срок вошла в число крупнейших должников за потребленную электроэнергию.

В настоящее время в вопросах расчетов и соблюдения партнёрских обязательств перед поставщиком энергоресурса отмечается позитивная динамика, что является положительным примером среди самой проблемной группы потребителей – ЖКХ-предприятий.