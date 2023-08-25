В Кабардино-Балкарии четыре сельские администрации получили выговор за амброзию

В республике карантинные зоны по амброзии установлены на площади более 112 тысяч гектаров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Прохладненском районе КБР четыре администрации сельских поселений получили предостережения из-за разросшейся амброзии. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В результате проверок сотрудники Россельхознадзора выявили порядка 9 случаев произрастания амброзии на площади более 1800 гектаров. Пока выговор получили руководители: Алтуд, Янтарное, Черниговское, станицы Солдатская.

— Также подтвердилась информация филиала ФГБУ «Россельхозцентр» об очагах амброзии полыннолистной на присельских участках дорог, стройплощадках и пустырях в Прохладненском районе. Отметим, что на данный момент в республике карантинные фитосанитарные зоны по амброзии полыннолистной установлены на площади более 112 тысяч гектаров, — уточнили в ведомстве.