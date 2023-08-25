Чебурашка стал особенным героем для жителей Кисловодска и всего Ставрополья. Фото: sberbank.ru

26 и 27 августа августа 2023 года в Кисловодске на Курортном бульваре пройдет фестиваль шоколада. Жителей и гостей города-курорта ждет насыщенная программа: выступления кавер-групп, поздравление от народного артиста России Сергея Гармаша, кино под открытым небом, дегустации шоколадных изделий от ставропольских кондитеров, анимационное шоу. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Отдельный сюрприз приготовлен для ребятишек в возрасте от 6 до 13 лет. Глава Кисловодска Евгений Моисеев в своем официальном Телеграм-канале рассказал, что 26 августа они смогут получить дебетовую пластиковую карту с изображением Чебурашки.

- Нужен только паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка, - уточнил Моисеев.

Дизайн с Чебурашкой - лимитированный. Карты с «белорусской ушастой овчаркой» появились в доступе с 1 июня, но спрос значительно превысил предложение, поэтому 20 августа в честь дня рождения Чебурашки вышла новая партия.

- Этот герой стал особенным для жителей Кисловодска и всего Ставрополья. Мы рады предложить бесплатное оформление лимитированных детских карт с его изображением. Счет полностью будет находиться под контролем родителей, - отметила региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка на Кавминводах Евгения Мещерякова. - Кстати, если ребенку не нравится персонаж Эдуарда Успенского, он может выбрать карту с монстриками, СберКотом или единорогом.