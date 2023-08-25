Глава КБР и ректор СКФУ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ОПК

Дмитрий Беспалов и Казбек Коков. Фото: ncfu.ru

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает реализацию проекта «Кадры для ОПК Северного Кавказа» и было официально подтверждено подписанием договора между СКФУ и правительством республики в Нальчике.

Казбек Коков отметил, что сотрудничество с СКФУ даст возможность подготовить высококвалифицированные кадров для оборонно-промышленного комплекса страны и горнодобывающей отрасли, которая сейчас активно развивается. Он также отметил важность наличия молодых профессионалов в различных специальностях, которые обладают современными знаниями и могут придать мощный импульс этим технологичным отраслям.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает реализацию проекта «Кадры для ОПК Северного Кавказа». Фото: ncfu.ru

Согласно договору, СКФУ будет активно работать над формированием кластерных связей между организациями ОПК и образовательными организациями профессионального и высшего образования Северо-Кавказского федерального округа. Будут разрабатываться эффективные механизмы реализации принципов сетевого обучения, а также базовые кафедры на предприятиях.

Дмитрий Беспалов подчеркнул, что перед университетом стоит задача реализации комплекса мер, направленных на повышение качества подготовки и переподготовки кадров для ОПК республики. Северо-Кавказский федеральный университет планирует регулярно проводить экспертно-аналитические оценки потребностей предприятий ОПК Кабардино-Балкарской Республики и их удовлетворенности качеством подготовки молодых специалистов.