Тройное ДТП с 7 пострадавшими произошло в Благодарненском округе Ставрополья

Массовое ДТП случилось в темное время суток. Фото: УГИБДД по СК

Накануне вечером на 45 км трассы «Арзгир - Мирное» в Благодарненском округе Ставропольского края произошла тройная авария с 7 пострадавшими.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, все началось с того, что водитель ВАЗ-21140 потерял управление и выехал на обочину встречной полосы. Там в этот момент были припаркованы две отечественные легковушки - «Лада Веста» и ВАЗ-21065 с прицепом.

У четырех участников аварии - тяжелые травмы. Фото: УГИБДД по СК

В результате массового ДТП госпитализация понадобилась семи людям: 25-летнему водителю «четырнадцатой» и трем его пассажирам 14, 17 и 19-ти лет (у всех у них тяжелые травмы, так как они ехали не пристегнутыми), а также водителю «Весты» и двум находившимся с ним детей (5 и 8 лет). Ребятишек от серьезных последствий уберегли автокресла.

Детей перевозили по правилам, это их спасло. Фото: УГИБДД по СК

По информации УГИБДД по СК, владелец ВАЗ-21140 за последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Был ли он трезв, покажет экспертиза. Проверка продолжается.