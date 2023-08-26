9-месячная девочка пострадала в аварии с грузовиком на Ставрополье

Удар был очень сильным. Фото: УГИБДД по СК

В Изобильненском округе Ставропольского края на 12 км трассы «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское» нарушение правил перевозки младенца привело травмам 9-месячной пассажирки. Об этом рассказала пресс-служба Управления ГИБДД по СК.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Калина», в котором и находилась малышка, выезжал с второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество в движении и врезался в грузовик «Исузу».

Помимо девочки госпитализация понадобилась еще двум взрослым пассажирам отечественной легковушки. Проверка показала, что ребенка перевозили не по правилам - просто на руках у матери, а не в специальной автолюльке.

Водители же никаких травм не получили. Уже установлено, что «Калиной» управлял 56-летний житель Изобильненского округа. В момент аварии он находился в трезвом состоянии. Злостным нарушителем правил дорожного движения мужчина не является.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, о двух других детях, пострадавших в тройном ДТП в Благодарненском округе.