На Ставрополье за сутки произошло пять ДТП

Пьяных водителей выявляют в регионе. Фото: Александр БОЙКО

В аварии на Ставрополье за минувшие сутки произошло пять автоаварий. В них пострадали семь человек.

По данным Госавтоинспекции региона, погибших нет.

- 26 августа в регионе зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек, погибших нет, - сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Ставрополью.

Тем временем, за сутки в регионе выявлено более 20 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Все они отстранены от управления транспортными средствами.

Отметим, что в крае продолжается рейд по профилактике нетрезвого вождения.