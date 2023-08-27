На Ставрополье за сутки произошло пять ДТП

Пьяных водителей выявляют в регионе.
Фото: Александр БОЙКО
В аварии на Ставрополье за минувшие сутки произошло пять автоаварий. В них пострадали семь человек.
По данным Госавтоинспекции региона, погибших нет.
- 26 августа в регионе зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек, погибших нет, - сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Ставрополью.
Тем временем, за сутки в регионе выявлено более 20 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Все они отстранены от управления транспортными средствами.
Отметим, что в крае продолжается рейд по профилактике нетрезвого вождения.