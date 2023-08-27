Водитель мопеда впал кому после аварии в Изобильненском округе Ставрополья

Водитель мопеда попал в ДТП. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Реанимацией закончилась быстрая езда на мопеде для водителя в Изобильненском округе Ставропольского края. По данным Госавтоинспекции региона, автоавария произошла поздно вечером 26 августа в станице Баклановской. Водитель мопеда «Орион» на большой скорости съехал с дороги в колодец, а потом перевернулся.

С различными травмами его доставили в реанимационное отделение больницы. Он находится в коме и за его жизнь борются врачи.

- Установлено, что стаж вождения у пострадавшего - 9 лет, на мопед категория «М» у него имеется, злостным нарушителем ПДД мужчина не является, - сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Отмечается, что на момент ДТП мопед был исправен. У водителя взяты анализы на установление алкогольного опьянения.