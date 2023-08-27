Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова прибыла в Северную Осетию с рабочим визитом

Фото: правительство РСО – Алания

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая прибыла в Северную Осетию с рабочим визитом. Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере детства.

– Моя команда два дня работает в Северной Осетии. Специалисты посетили социальные учреждения, где находятся дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью. И мы довольны тем, как идет работа. Видно, что это про любовь. Здесь к каждому ребенку особое внимание и очень теплое отношение. Сегодня мы были в Доме ребенка, где на попечении находятся 14 детей. И считаю, в случаях, где можно помочь, нужно дать возможность ребенку вернутся в кровную семью, или же определить его статус как оставшегося без попечения родителей, и передать в приемную семью. Какое бы учреждение замечательное ни было, ребенок должен воспитываться в семье, – поделилась Мария Львова-Белова, отвечая на вопросы журналистов.

– Уважаемая Мария Алексеевна! Благодарю вас за высокую оценку работы по соблюдению прав и законных интересов детей в нашей республике. Мы готовы ко всестороннему сотрудничеству с аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте России и к реализации стратегических программ. Рассчитываем на вашу методическую поддержку в решении стратегических задач государственной политики в интересах детей! – подчеркнул Сергей Меняйло.

Как было отмечено, в Северной Осетии действует закон «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На его основании предоставляется право на получение социальной выплаты. В 2023 году выдано 41 жилищных сертификатов. Также предоставляется жилье в безвозмездное пользование – это жилье, которое имеет статус специализированного жилищного фонда и находится в оперативном управлении Министерства труда и социального развития республики.

Кроме того, около 87 тысяч детей занимается в различных кружках и секциях учреждений дополнительного образования республики. Ежегодно в республике внедряются различные современные направления дополнительного образования, которые вызывают большой интерес у детей. Обеспечение полноценного оздоровительного отдыха – это тоже одна из форм социальной поддержки семей с детьми, которые нуждаются в особой заботе государства.

Кроме того, в преддверии начала нового учебного года в школе состоялась дискуссия с участием психологов, социальных педагогов и воспитателей. Среди тем – подростковые суициды, работа с неблагополучными семьями и трудными подростками, работа с детьми, родители которых участвуют в СВО.