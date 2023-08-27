В Пятигорске полностью сгорел павильон постельного белья на «Лире»

Магазин сгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по СК.

В Пятигорске полностью сгорел магазин постельного белья на рынке «Лира». Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают 73 человека и 23 единицы техники.

По предварительным данным, пожар начался на втором этаже здания. Огонь стал быстро распространяться и вскоре охватил порядка 600 квадратных метров магазина. На данный момент пожарным удалось локализовать пожар. Причина пожара и сумму ущерба предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось, что при тушении огня пострадал пожарный. С тепловым ударом его забрали на скорой помощи. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.