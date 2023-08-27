На Ставрополье 1 сентября будет действовать запрет на продажу алкоголя

Алкоголь не будут продавать в магазинах в День знаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье в День знаний будет действовать запрет на продажу алкоголя. Спиртные напитки нельзя будет приобрести во всех торговых точках региона.

По данным пресс-службы Министерства экономического развития Ставрополья, ограничения не коснутся точек общественного питания, а также магазинов беспошлинной торговли.

Запрет на продажу алкоголя 1 сентября вводится в соответствии с законом Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».